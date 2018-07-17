Набиуллина предостерегла от «пузырей» на рынке ипотеки

Набиуллина: ни в коем случае нельзя допустить"пузырей" на рынке ипотеки

Банк России следит за качеством ипотечного кредитования, поскольку ни в коем случае нельзя допускать возникновения "пузырей", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "Если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, — на ипотеку. Пять лет назад это было 27%. 44% — это уже много. И конечно, такой быстрый темп роста ипотеки заставляет нас все время смотреть за качеством ипотеки. Потому что, мы знаем многие страны, (где появлялись ипотечные — ред.) "пузыри", и нам, конечно, ни в коем случае нельзя этого допустить", — сказала она. Набиуллина в конце мая сообщила, что ЦБ регулирует ипотечную сферу в России , сейчас в ней нет пузырей, и никаких опасений у регулятора она не вызывает.