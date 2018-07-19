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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста 

Свободная пресса 31 минуту назад
За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против — 102, один парламентарий воздержался. Как отмечает ТАСС, первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта, после утверждения которой продолжится масштабное обсуждение инициативы.
В свою очередь НСН информирует, что прием поправок к проекту закона о пенсионной реформе продлен с 18 августа до 24 сентября.
Напомним, правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.
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