Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против — 102, один парламентарий воздержался. Как отмечает ТАСС , первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта, после утверждения которой продолжится масштабное обсуждение инициативы.

В свою очередь НСН информирует, что прием поправок к проекту закона о пенсионной реформе продлен с 18 августа до 24 сентября.

Напомним, правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.