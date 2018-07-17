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У золота появилась надежда
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У золота появилась надежда 

News.ru 1 час назад
Котировки золота продолжают торговаться вблизи однолетних минимумов, столкнувшись с локальным сопротивлением в районе 1245. Несмотря на попытки роста, потенциал восстановления жёлтого металла выглядит ограниченным, а коррекция — хрупкой. Актив по-прежнему подвержен понижательным рискам в русле глубокого медвежьего тренда.
При этом долгосрочные перспективы драгметалла могут улучшиться. Дело в том, что торговые войны не только способствуют разгону инфляции из-за ведения пошлин, но и подрывают экономический рост. Это угроза как для всей мировой торговли и экономики, так и для ВВП США. В этом случае Федрезерв не сможет позволить себе ужесточение политики более агрессивным темпами. Более того, на определенном этапе, возможно, будет вынужден взять паузу — в зависимости от будущих масштабов торговых конфликтов, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
В этом случае привлекательность доллара упадет, поскольку во многом его подъем с середины апреля обусловлен жёсткой политикой ФРС. Таким образом, при подобном сценарии у золота есть шанс вернуться к росту после масштабного обвала в первом полугодии.
Так, если краткосрочные перспективы жёлтого металла по-прежнему выглядят негативно, более долгосрочная картина говорит о рисках для доллара и, соответственно, возможных предпосылках для восстановления утраченных позиций металла.
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