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В Ленобласти увеличились объемы выпускаемой продукции
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В Ленобласти увеличились объемы выпускаемой продукции 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Индекс промышленного производства в Ленобласти за первый квартал 2018 года составил 104,6%, сообщает Петростат. А в июне этот показатель составил 106%.
При этом индекс промышленного производства в области обогнал даже среднероссийский в полтора раза: рост промышленности за истекшие полгода в РФ составил 103%. На рост производства позитивное влияние оказало повышение спроса на товары отечественного производства, как на внутрироссийском, так и на экспортном рынках.
По словам главы региона Александра Дрозденко, в прошлом году в области было отмечено замедление промышленного роста, которое связывают с модернизацией оборудования на многих крупных предприятиях области. Но уже сейчас Ленобласть вошла в стадию бурного роста региональной экономики реального сектора.
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