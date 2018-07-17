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РФ готова к конструктивному диалогу по газу с Украиной
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Новак заявил, что Россия готова к конструктивному диалогу по газу с Украиной 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россия готова к конструктивному диалогу и компромиссам на переговорах по газу с Украиной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам двусторонних переговоров с замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошом Шефчовичем.
"Мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, готова ли Россия к компромиссам по газу с Украиной.
При этом министр не стал называть предложения России по объемам транзита, заметив, что скажет об этом позже.
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