РФ готова к конструктивному диалогу по газу с Украиной

Россия готова к конструктивному диалогу и компромиссам на переговорах по газу с Украиной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам двусторонних переговоров с замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошом Шефчовичем.
"Мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, готова ли Россия к компромиссам по газу с Украиной.
При этом министр не стал называть предложения России по объемам транзита, заметив, что скажет об этом позже.