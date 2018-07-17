ЕС заключил крупнейшую сделку о свободной торговле с Японией 

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Япония и Европейский Союз подписали торговое соглашение, которое снижает барьеры для движения товаров и услуг между двумя экономиками и обеспечивает противовес протекционизму США, пишет Bloomberg.
Слева направо: председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Токио, 17 июля. Фото: EPA-EFE/MARTIN BUREAU / POOL
Эта одна из крупнейших в мире сделок по свободной торговле. В результате сделки будет создана зона свободной торговли, охватывающая почти треть мирового ВВП и 600 млн человек, отмечает BBC. Компании в Евросоюзе, крупнейшей в мире зоне свободной торговли, в настоящее время экспортируют в Японию, третью по величине экономику в мире, товары и услуги более чем на $100 млрд в год. Одна из основных статей экспорта ЕС в Японию — молочные продукты. Крупнейшая статья экспорта Японии — автомобили. Соглашение об экономическом партнерстве устранит широкий спектр пошлин и регуляторных препятствий между ЕС и Японией. Это будет способствовать японскому экспорту автомобилей и облегчит для европейских фермеров продажу продукции в азиатской стране. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Токио подписали пакт, переговоры по которому велись с 2013 года. "В то время, когда протекционистские меры набирают обороты во всем мире, подписание соглашения между Японией и ЕС сегодня еще раз продемонстрирует миру нашу непоколебимую политическую волю к развитию свободной торговли", — заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги во вторник. Торговое соглашение между Японией и ЕС, как ожидается, будет способствовать росту экономики Японии примерно на 1%, или на 5 трлн иен ($44 млрд), и поможет создать около 290 тыс. рабочих мест в стране, заявило Министерство иностранных дел Японии. Министерство сообщило, что 10-процентная импортная пошлина на автомобили из Японии будет постепенно отменена в течение восьми лет после вступления сделки в силу. Это контрастирует с подходом Вашингтона, который может ввести 25-процентные тарифы на импорт японских автомобилей.
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ЕС призывает КНР, США и Россию совместно реформировать ВТО МВФ: протекционизм создает риски для мировой экономики 40 стран пожаловались ВТО на США Европейские экспортеры в Японию увидят, что подавляющее большинство из пошлин на €1 млрд ($1,2 млрд), которые они платят ежегодно, будут отменены, заявила Еврокомиссия. Сделка должна вступить в силу к концу 2019 года. Соглашение ожидает одобрения со стороны правительств стран ЕС, Европейского парламента и парламента Японии. "Мы подчеркиваем ключевую роль основанной на правилах многосторонней торговой системы с Всемирной торговой организацией (ВТО) в ее ядре и продолжаем бороться с протекционизмом, — говорится в совместном заявлении Японии и ЕС. — Придавая полную силу этому соглашению, Япония и ЕС направляют мощный сигнал для содействия свободной, справедливой и основанной на правилах торговле, а также против протекционизма". Полтора года назад США вели переговоры с Японией и другими азиатскими странами о широкомасштабном соглашении о свободной торговле, Транстихоокеанском партнерстве. Однако Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения вскоре после того, как занял пост президента США. Как сообщали «Вести. Экономика», выступая в понедельник в Пекине, Дональд Туск призвал к совместным усилиям Китая, США и России, чтобы избежать торговых войн и реформировать Всемирную торговую организацию для поддержания глобального порядка. «Еще есть время, чтобы предотвратить конфликт и хаос», — отметил глава Евросовета. Во вторник Япония и ЕС также подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое укрепит сотрудничество в таких областях, как безопасность, борьба с киберпреступностью и изменением климата.