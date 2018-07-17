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ЦБ оценил влияние санкций на курс рубля
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ЦБ оценил влияние санкций на курс рубля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Апрельские антироссийские санкции США отразились на курсе рубля. Об этом сообщается в материалах Банка России.
"Рубль к доллару США в июне ослаб на 0,7%, а валюты других стран с формирующимися рынками (СФР) — на 2-3%. В отсутствии апрельских санкций и угрозы их дальнейшего расширения, рубль в конце июня был бы на 2-4% крепче", — заявили в ЦБ.
Также регулятор подчеркнул, что негативное влияние на настроения инвесторов оказывают разгорающиеся торговые войны. Отмечается, что растет сравнительная привлекательность американских активов на фоне ускорения экономического роста в США.
Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля снизился на 5%.
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