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Названа польза ЧМ-2018 для розничной торговли в России
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Путин объявил об изменении внешней политики России

Названа польза ЧМ-2018 для розничной торговли в России 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Чемпионат мира по футболу в России стал одним из положительных факторов ускорения роста оборота розничной торговли в июне до 3% в годовом выражении, следует из аналитических материалов материалах Минэкономразвития «Картина деловой активности. Июль 2018 года».
В материалах говорится, что «оборот розничной торговли в июне ускорился до 3,0% г/г с 2,4% г/г» в мае, что связано «как с активизацией потребительского спроса, так и с дополнительным позитивным эффектом от проведения чемпионата мира по футболу», передает ТАСС.
При этом в июне замедлилась динамика ВВП до 1,1% в годовом выражении против 2,2%, наблюдавшихся в мае и апреле.
Это произошло на фоне снижения объема строительных работ (-1,3% г/г после двух месяцев роста).
Также в июне зафиксировали ухудшение показателей сельского хозяйства, связанное, в частности, со сложными погодными условиями в ряде российских регионов в период посевной.
Зафиксировано и замедление роста промышленного производства до 2,2% против 3,7% месяцем ранее.
В целом рост российской экономики во втором квартале 2018 года ускорился до 1,8% в годовом выражении, по итогам первого полугодия ВВП России вырос на 1,7%, передает РИА «Новости».
Ранее туроператоры оценили вклад ЧМ-2018 по футболу в ВВП.
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