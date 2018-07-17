За любые интернет-покупки в зарубежных магазинах россиянам придется платить пошлины 

Соответствующие одобрил бюджетный комитет Госдумы. Устанавливать платеж будет правительство. Его размер пока не называется. Не известно и при каких условиях он будет вводиться. Идея обложить пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах уже давно обсуждалось на уровне различных министерств и ведомств. В частности, Федеральная таможенная служба предлагала ввести пошлины на все товары к 2020 году — независимо от стоимости покупок. Минфин вел речь о снижении порога стоимости до 500 евро уже с июля, а с начала будущего года — до 200 евро. Был вариант — совместный с Минкомсвязи — с беспошлинным порогом на уровне 100 долларов за каждую покупку. Сейчас без уплаты пошлины в зарубежных интернет-магазинах можно приобретать товары на общую сумму не более 1000 евро в месяц и общим весом не более 31 килограмма. При превышении этого лимита россияне платят 30-процентную пошлину, а за каждый лишний килограмм — 4 евро.