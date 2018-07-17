Развеян главный миф о выходе на пенсию

Эксперты развеяли главный миф о выходе на пенсию

Отдыхать на пенсии люди будут столько же, но жить при этом — дольше, сказала газете ВЗГЛЯД председатель региональной детско-молодёжной организации «Флёна» Елена Морозова . Она назвала мифом заявления о том, что «многие» не доживают до пенсии даже при нынешних нормах законодательства.

Председатель региональной детско-молодёжной организации «Флёна» Елена Морозова выразила несогласие с теми, кто говорит, что даже при нынешних нормах законодательства «многие» не доживают до выхода на пенсию. По ее словам, это манипулирование статистикой о средней продолжительности жизни. Такая статистика учитывает также несчастные случаи, детскую смертность, подростковые суициды, гибель от алкоголя и наркомании и другие причины смертности. Если бы подобные утверждения соответстовали действительности, то в России не было бы нынешних 44 млн пенсионеров.

В свою очередь заслуженный врач России Татьяна Кусайко отметила, что объективным показателем будет не средняя продолжительность жизни, а период жизни на пенсии, который у женщин составляет 26 лет, а у мужчин — 16 лет. По словам Морозовой, с учетом тенденции роста продолжительности жизни, сокращения смертности по основным причинам и развития системы здравоохранения, это соотношение сохранится и после продления трудоспособного периода жизни.

«Буквально сегодня я разговаривала с одной бабушкой. Она сказала: «Грех жаловаться, потому что нашим пенсионерам предоставляются социальные льготы». От пенсионеров, которые приходят в нашу организацию помогать детям-инвалидам, мы не слышим негатива (по поводу предлагаемых изменений в пенсионное законодательство)», — объяснила Морозова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник думский комитет по охране здоровья поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Комитет указал на необходимость повышения доступности социальных и медицинских услуг и развитие системы соцобслуживания для граждан старше 80 лет.

«Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает проект федерального закона… с учетом высказанных замечаний», — говорится в итоговом заявлении после заседания.

В понедельник стало известно, что из 80 российских регионов поступили положительные отзывы на предложенный правительством проект закона об изменениях в пенсионное законодательство.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин. Планируется, что соответствующее заседание Госдумы состоится 19 июля.