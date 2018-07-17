Контейнерооборот в портах РФ в июне вырос на 7,2%

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». Контейнерооборот в портах РФ в июне 2018 г. вырос на 7,2% по сравнению с прошлым годом до 428 тыс. TEU, следует из данных Минтранса

За первое полугодие 2018 г. контейнерооборот портов вырос на 11% до 2,5 млн TEU. Объем перевалки грузов в морских портах России в январе-июне 2018 г. составил 394,8 млн тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Объем перевалки сухогрузов составил 188,8 млн тонн (увеличение на 9%), объем перевалки наливных грузов составил 206 млн тонн (98% от уровня прошлого года). Объем перевалки в портах Арктического бассейна составил 38,3 млн тонн (увеличение на 7,2% по сравнению с 2017 г.), из которых сухогрузы составили 14,1 млн тонн (прирост — 4%), наливные — 24,2 млн тонн (рост 9%). Объем перевалки в портах Балтийского бассейна составил 122,6 млн тонн (98,4% к уровню прошлого года), из которых сухогрузы составили 54,1 млн тонн (увеличение на 8%), наливные — 68,5 млн тонн (91,7% к уровню 2017 г.). Объем перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна составил 133,3 млн тонн, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Перевалка сухих грузов составила 58,1 млн тонн (+14%), наливных — 75,2 млн тонн (на уровне прошлого года). Объем перевалки в портах Каспийского бассейна составил 2,4 млн тонн (рост почти 40% к уровню 2017 г.), из которых сухогрузы составили 1,4 млн тонн (рост 10%), наливные — 1 млн тонн (увеличение более чем в 2 раза). Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 98,1 млн тонн (рост 2,3%), из которых сухогрузы составили 61,1 млн тонн (прирост на 5% по сравнению с прошлым годом), наливные — 37 млн тонн (98,3% к 2017 г.).