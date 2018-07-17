Индекс МосБиржи во вторник останется под давлением

Российский рынок акций во вторник на старте сессии заметно снижается. В этом нет ничего удивительного: предыдущая волна покупок основывалась на отдельных корпоративных историях ( «МегаФон» , например) и геополитических ожиданиях. Сегодня полностью исчерпан первый фактор и исключен второй. Встреча Владимира Путина Дональда Трампа оказалась совершенно формальной и не дала инвестиционному миру никаких новых фактов. Теперь отечественному рынку нужно будет искать новый повод для покупок или корректироваться. К настоящему времени основные индексы снижаются на 1%, под давлением находятся акции «Мечела» и « Норильского никеля ». В плюсе торгуются бумаги «ТМК» и «ФосАгро»

Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась смешанной. Американские индексы завершили предыдущие торги символическими покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть сегодняшним утром снижаются, продолжая тем самым вчерашний тренд. Баррель североморского сорта Brent держится около $71,69 (-0,2%).

Пара евро/доллар во вторник продолжает карабкаться вверх и торгуется около 1,1730. Сегодня с речью выступит председатель ФРС США Джером Пауэлл , рынок настроен экономить силы в преддверии его выступления.

Российский рубль закономерно отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 62,46 руб. (+0,2%). Теперь, когда рубль остался без сильной поддержки геополитических ожиданий, рынок перейдет во власть локальных фактов — нефтяных колебаний и технических сигналов. Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль состоится в границах отметок 62,35-63,50 руб., а пара евро/рубль проторгуется в пределах 73,00-74,00 руб.

Индекс МосБиржи сегодня будет оставаться под давлением, ближайшая значимая поддержка все так же стоит у уровня 2300 пунктов, при ее пробое «медведи» направятся к уровню 2285 пунктов.

После переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп высказался относительно поставок российского газа в Германию . По мнению президента США, канцлер Германии Ангела Меркель допустила ошибку, сделав выбор в пользу «Северного потока-2». Таким образом, доля поставок газа из России в Германию достигнет 70%, что, по мнению Трампа, не безопасно, а точнее неудобно. Кому конкретно неудобно, лидер США не уточнил.

На наш взгляд, выбор Ангелы Меркель вполне оправдан. Экономика Германии не планирует стоять на месте, её развитие непосредственно связано с наличием энергоресурсов. Если сопоставить динамику поставок газа из России в Германию и динамику экономического роста этой западной страны, то корреляция будет прямая. В ближайшие годы Германия планирует снизить объемы потребления угля из-за его неэкологичности и дороговизны, что приведет к росту потребления газа. Кроме того, в ближайшие годы Европа лишится поставок газа с месторождения «Гренинген», что также спровоцирует рост спроса на газ из других источников. Таким образом, на момент окончания строительства «Северного потока-2» (а это конец 2019 года) спрос на российский газ сильно вырастет и поставки по новому газопроводу будут как нельзя кстати.