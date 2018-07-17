МЭА: будущее экономики за электроэнергией

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Инвестиции в выработку электроэнергии растут, а вот вложения в возобновляемые источники энергии в 2017 году снизились и эта тревожная тенденция может продолжиться — отмечают в Международном энергетическом агентстве.

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Второй год подряд производство электроэнергии привлекает больше инвестиций, чем добыча нефти и газа. Однако вложения в возобновляемые источники энергии снизились и эта тенденция продолжится — отмечает МЭА в докладе, освещающем инвестиционные тенденции в энергетике. Второй год подряд производство электроэнергии привлекает больше инвестиций, чем добыча нефти и газа. МЭА называет электричество энергией будущего, но отмечает, что мало перейти на нее. Важно то, как это будет сделано. Электрификация транспорта, безусловно уменьшит загрязнение воздуха в городах, но эффект будет нивелирован, в случае, если сами электростанции продолжат работать на ископаемом топливе. Однако вложения в возобновляемые источники энергии снизились и эта тенденция продолжится — отмечает МЭА в докладе, освещающем инвестиционные тенденции в энергетике. ∎Это тревожная тенденция, особенно когда мы заботимся о реализации наших целей по переходу к чистой энергии и о последствиях для энергетической безопасности, изменения климата и загрязнения воздуха∎, — прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg исполнительный директор агентства Фатих Бироль. В 2017 году электроэнергетическая отрасль привлекла $750 млрд В добычу и нефти и газа было вложено $715 млрд Около $298 млрд инвестировали в производство возобновляемой энергии, на 7% меньше, чем годом ранее. Рост электрификации ожидается почти во всех секторах, от транспорта до тяжелой промышленности. В начале этого года МЭА сообщило, что к 2020 году глобальный парк электромобилей увеличится втрое. В 2017 году по всему миру было продано электромобилей на $43 млрдДоля ископаемых видов топлива в мировом энергообеспечении впервые возросла с 2014 года до уровня чуть менее 60 процентов. Это обусловлено ростом цен на нефть и газ, а также строительством новых электростанций в Азии. Этот сектор привлек $132 млрд инвестиций. Уголь и солнце В глобальном масштабе потребление угля сократилось, но они должны будут по-прежнему обеспечивать не менее 30 гигаватт для новых предприятий, строящихся, в основном, в развивающихся странах. Средний возраст угольной электростанции в Азии составляет 11 лет, по сравнению с 40 в Европе и США, поэтому существующие предприятия также будут работать еще десятилетия. Снижение инвестирования в возобновляемые источники энергии может быть связано с удешевлением оборудования, таким как солнечные панели и ветряные турбины. Но, по словам Фатиха Бироля, сокращаются и объемы мощностей. По его словам, это связано с изменениями в государственной политике. ∎Это в основном результат того, что инвесторы видят политическую неопределенность∎, — пояснил он, отметив, что компании сомневаются, стоит ли вкладывать деньги в сектор возобновляемых источников энергии. Крупнейший в мире рынок возобновляемых источников, Китай, недавно пересмотрел свою политику в области солнечной энергии, сократив количество солнечных батарей. По данным аналитиков Bloomberg NEF, этот шаг может привести к тому, что цена модулей упадет до 35 процентов к концу года.