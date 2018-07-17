Годовая инфляция в июне в Воронежской области составила 1,9%

Рост цен за год в регионе остается одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Сдерживающий эффект на динамику инфляции оказывало снижение цен на продовольственные товары — апельсины, белокочанную капусту, картофель, гречневую крупу, репчатый лук, свежие огурцы и чеснок.

«Наибольший вклад в динамику инфляции в июне 2018 года внес рост цен на товары непродовольственной группы: легковые автомобили, дизельное топливо и бензин. В группе продовольственных товаров росли цены на яблоки и куры охлажденные и мороженные. В сфере услуг отмечен сезонный рост цен на туристические поездки», — рассказали в ведомстве.