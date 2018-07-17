Увеличение добычи нефти в июне поддержало динамику в промышленности 

Росстат опубликовал данные по промышленному производству за июнь, в соответствии с которыми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста выпуска замедлились до 2,2% с 3,7% месяцем ранее. Тем не менее годовой рост выпуска составил 3,2% в 2К18 и 3,0% — за 1П18. Замедление в основном было обусловлено ухудшением динамики в обрабатывающей отрасли, где годовой рост в июне составил 2,2% по сравнению с майскими 5,4%, а за 1П18 достиг 4,0%. Как показывают более подробные данные, было зафиксировано замедление роста выпуска некоторых строительных материалов, металлов (включая алюминий), некоторых продуктов питания, бензина и судового топлива. В то же время отмечалось ускорение в добывающей отрасли: годовой рост в июне составил 2,8% (за 1П18 — 1,9%) по сравнению с майскими 1,3%; позитивное влияние оказало увеличение добычи нефти на 1,5% по сравнению с июнем прошлого года по итогам изменения договоренностей ОПЕК+. Выработка электроэнергии, газа и тепла в июне выросла на 1,7%, а за 1П18 ее годовой рост составил 1,9%; в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов выпуск продолжал снижаться, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% в июне и на 2,1% — за 1П18.
Замедление динамики в обрабатывающей отрасли отчасти может быть связано с календарным эффектом: в этом году в отчетном периоде было на один рабочий день меньше, чем годом ранее. Также опубликованные данные могут оказаться неточными. Поскольку за последние месяцы Росстат довольно существенно пересмотрел оценку показателей промышленности и обрабатывающей отрасли, новые данные может быть сложнее сопоставлять с показателями за аналогичный период прошлого года, к тому же они могут быть пересмотрены в последующие периоды. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что увеличение добычи нефти и разворот тенденций в строительном секторе обеспечат дополнительную поддержку динамике выпуска в промышленности в 2П18, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.