Минфин: налоговый маневр в нефтянке принесет в бюджет не менее 1 трлн рублей за 6 лет 

МОСКВА, 19 июля. ТАСС. Дополнительные доходы федерального бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли за 6 лет составят не менее 1 трлн рублей.
Такую оценку в беседе с журналистами дал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
"По моим подсчетам, 1 трлн рублей — это гарантированно, а все, что свыше, это должны еще подтвердить [расчеты]", — сказал он, комментируя прежние оценки правительства о том, что допдоходы от реализации маневра могут составить 1,3-1,6 трлн рублей. Он пояснил, что такой расчет справедлив при цене нефти в $40 за баррель, так как именно такая цена заложена в базовом сценарии бюджета.
По словам замминистра энергетики Павла Сорокина оценка в 1,3-1,6 трлн рублей «считалась в условиях $60 [за баррель] и 58,5 [рубля за доллар] курс». В конце июня ее приводил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Сазанов пояснил, что введение обратного акциза на нефть — механизм, позволяющий снизить нагрузку на нефтепереработчиков, не скажется сильно на поступлениях в бюджет, так как он зависит от цены нефти и «при цене в $60 этот демпфер практически не работает».
Сазанов также убежден, что отрицательный акциз при росте цен на нефть позволит избежать резких скачков цен на бензин и «обязательно будет ретранслирован в розничные цены на топливо». «Когда вы договариваетесь с небольшой группой лиц (нефтекомпании — прим. ТАСС), что это будет ретранслировано, то все понимают правила игры, и это формирует ожидания.
Демпфирующая компонента, которую мы ввели в отрицательный акциз на нефть, это по сути управление ожиданиями. То есть это та маржа НПЗ, которую они могут заработать, и исходя из этого могут определять свою ценовую политику», — объяснял он.