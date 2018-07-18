Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,94%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов недвижимости, холдинговых компаний и разработки и нефтедобычи.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite вырос на 0,94%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Megaworld Corp (PS:MEG), которые подорожали на 0,180 п. (4,01%), закрывшись на отметке в 4,670. Котировки Ayala Land Inc (PS:ALI) выросли на 1,100 п. (2,94%), завершив торги на уровне 38,500. Бумаги Ayala Corp (PS:AC) выросли в цене на 26,00 п. (2,73%), закрывшись на отметке 979,00.

Лидерами падения стали акции LT Group Inc (PS:LTG), цена которых упала на 0,300 п. (1,69%), завершив сессию на отметке 17,400. Акции International Container Terminal Services Inc (PS:ICT) поднялись на 0,500 п. (0,62%), закрывшись на уровне 80,500, а Metropolitan Bank and Trust Co (PS:MBT) снизились в цене на 0,25 п. (0,36%) и завершили торги на отметке 69,75.

На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (108) превысило количество закрывшихся в минусе (73), а котировки 51 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,46%, или 5,60, достигнув отметки $1.221,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,80%, или 0,54, до $66,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 1,04%, или 0,75, до отметки $71,41 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,36% до 7,9642, а котировки USD/PHP повысились на 0,16%, достигнув отметки 53,520.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,14.