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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,17%
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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,17% 

Investing.com Россия 30 минут назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов услуг, промышленности и недвижимости.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 0,17%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Globe Telecom Inc (PS:GLO), которые подорожали на 47,00 п. (2,83%), закрывшись на отметке в 1.709,00. Котировки Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) выросли на 0,090 п. (2,03%), завершив торги на уровне 4,520. Бумаги International Container Terminal Services Inc (PS:ICT) выросли в цене на 1,500 п. (1,89%), закрывшись на отметке 81,000.
Лидерами падения стали акции Ayala Corp (PS:AC), цена которых упала на 18,50 п. (1,90%), завершив сессию на отметке 953,00. Акции LT Group Inc (PS:LTG) поднялись на 0,260 п. (1,45%), закрывшись на уровне 17,700, а Robinsons Land Corp (PS:RLC) снизились в цене на 0,260 п. (1,31%) и завершили торги на отметке 19,520.
На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (91) превысило количество закрывшихся в минусе (89), а котировки 54 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,38%, или 4,70, достигнув отметки $1.244,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,22%, или 0,15, до $67,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,31%, или 0,22, до отметки $72,06 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,11% до 7,9923, а котировки USD/PHP упали на 0,21%, достигнув отметки 53,375.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,14.
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