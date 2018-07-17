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Покупки суверенных евробондов РФ прекратились на фоне роста доходности UST
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Покупки суверенных евробондов РФ прекратились на фоне роста доходности UST 

Прайм 39 минут назад
Фото: Прайм
В ожидании итогов встречи президентов США и России инвесторы были в целом малоактивны. В первой половине дня доходности российских долларовых бумаг продолжили постепенно снижаться, однако после полудня этот тренд прервался по двум причинам.
Во-первых, после выхода статистики по розничным продажам в США доходности американских госбумаг пошли вверх, доходность десятилетнего бенчмарка поднялась по итогам вчерашнего дня на 3 б.п. до 2,86% годовых.
Во-вторых, цены на нефть начали резко снижаться, упав ниже 73 долл. /барр., так что российские суверенные евробонды растеряли весь утренний ценовой прирост и завершили сессию в минусе — потери RUSSIA’42 (YTM 5%) и RUSSIA’47 (YTM 5,2%) составили 0,3 п.п. от номинала.
Однако отметим, после достижения 79 долл. /барр. на прошлой неделе нефтяные котировки уже опустились более чем на 7%, что российский рынок проигнорировал. Как мы уже упоминали, доходности российских облигаций достигли минимума с начала апреля, поэтому сильное снижение цен на нефть вполне может стать поводом для некоторой коррекции, тем более когда встреча Путин-Трамп уже завершилась и не преподнесла сюрпризов. Пятилетний СDS-спред РФ немного расширился вчера — на 2 б.п. до 126 б.п.
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