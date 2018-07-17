Больше всего подорожал сахар: как изменились за полгода цены в екатеринбургских магазинах

В Свердловскстате подсчитали, как изменились цены на социально значимые продукты за первое полугодие 2018 года. В среднем цены выросли на 8%, и это на 5% больше, чем за тот же период год назад. Самый большой рост цен на фрукты и овощи, но здесь всегда наблюдается ценовой маятник от сезона к сезону: в первой половине года овощи дорожают, а с конца июня начинают дешеветь. Так, капуста подорожала почти втрое, морковь — вдвое.

Что касается несезонных продуктов, то заметнее всего прибавил в цене сахар-песок — 16 процентов, килограмм в среднем стоит 41,21 рубля.

Рис и греча немного подешевели, а вот пшено подорожало на 12 процентов. Мясо в цене не особенно изменилось, молоко питьевое пастеризованное стало дешевле на 8 процентов и продаётся в свердловских магазинах по средней цене 45,21 рубля за литр.