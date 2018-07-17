Использовать стратегические нефтяные резервы — не лучшая идея

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Слово «стратегический» может использоваться по-разному, но важно помнить, какой смысл вкладывался в это понятие на фоне ценовых потрясений рынка нефти 1970-х годов.

Стратегические нефтяные резервы США , составляющие примерно 660 млн баррелей, должны были гарантировать стабильность предложения в случае перебоев с поставками из других стран. Между тем президент США, согласно сообщениям, теперь рассматривает возможность использования стратегических нефтяных резервов в период, когда ОПЕК Россия будут увеличивать предложение. Действительно, многие опасаются, что увеличения добычи ОПЕК+ не хватит для балансировки рынка, и поэтому цены на нефть еще недавно были у максимумов за три с половиной года. Однако использование стратегических нефтяных резервов США в настоящее время все-таки представляется плохой идеей, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

В 1991, 2005 и 2011 годах, когда США задействовали стратегические нефтяные запасы, наблюдался конфликт на Ближнем Востоке, сильный ураган в США, сокративший добычу на четверть, и «Арабская весна» соответственно.

Что еще общего между этими случаями использования резервов? Их было не так много, и тогда не было такой причины, как снижение цен на бензин в преддверии выборов. Правда, осенью 2000 года администрация президента США Билла Клинтона пошла на временное использование стратегических резервов незадолго до выборов, ссылаясь на риски нехватки печного топлива. Однако победитель прошедших тогда президентских выборов Джордж Буш-младший резонно критиковал это решение в ходе избирательной кампании.

Кто-то может возразить, что наличие стратегических нефтяных резервов уже не столь оправданно, учитывая рост добычи в США. Если в 2005 году США импортировали около 5 млрд баррелей нефти, а добыли 1,9 млрд баррелей, то в текущем году и добыча, и импорт, могут составить примерно по 3,5 млрд баррелей, а значительная часть производимых в США нефти и нефтепродуктов экспортируется. В прошлом году Трамп даже предлагал продать половину стратегических нефтяных резервов, чтобы покрыть бюджетные расходы. Но даже при текущих более высоких ценах это помогло бы профинансировать федеральные расходы лишь на два дня.

Если стратегические резервы предлагается использовать для влияния на цены, то это не слишком эффективный инструмент, и к тому же его нельзя назвать необходимым. Согласно некоторым оценкам, с поправкой на инфляцию оптовые цены на бензин сейчас примерно на 85% и 60% ниже, чем в 2005 и 2011 годах соответственно.

Стратегические нефтяные резервы были сформированы в период, когда на АЗС были очереди за бензином, а состояние экономики было тяжелым. Да, летние цены на бензин сейчас выше, чем в 2014 году. Однако экономика растет, фондовые индексы около рекордных значений, а потребители активно пересаживаются на внедорожники. Стратегические нефтяные резервы были созданы не для того, чтобы помочь потребителям немного сократить траты на топливо. Каждый израсходованный таким образом баррель стратегических запасов мог бы пригодиться в реально чрезвычайной ситуации.