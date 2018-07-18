Болгария намерена присоединиться к банковскому союзу ЕС

Болгария в среду подаст заявку о присоединении к банковскому союзу ЕС в рамках плана по будущему присоединению к еврозоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Болгарии Владислава Горанова.

На заседании Еврогруппы на прошлой неделе министры финансов еврозоны и Европейский ЦБ заявили, что Болгария может присоединиться к Механизму обменного курса ЕС (ERM II), который представляет собой двухлетний тест на стабильность для национальных валют до перехода на евро, и к банковскому союзу после положительной оценки ЕЦБ.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предположил, что Болгария может присоединиться к ERM II и банковскому союзу к июню 2019 года, если все требования будут выполнены.

Ожидается, что ЕЦБ завершит свою оценку в течение примерно одного года после получения официального запроса со стороны Болгарии. Регулятор проведет проверку качества активов банковской системы и стресс-тесты в банках страны.

В конце мая ЕЦБ опубликовал отчет о том, что ни одна из семи стран — кандидатов на вступление в еврозону, в том числе Болгария, не выполнила в полной мере своих обязательств.

Болгария присоединилась к ЕС в 2007 году, а ее национальная валюта, лев, привязана к евро с 1997 года. Страна является четвертой по динамике роста экономикой ЕС с нулевым дефицитом бюджета и госдолгом ниже 30% ВВП, в то время как средний уровень по ЕС составляет 90%.