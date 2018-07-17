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Ливия увеличит добычу нефти до 650-700 тыс. барр в сутки после открытия портов
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Ливия увеличит добычу нефти до 650-700 тыс. барр в сутки после открытия портов 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Добыча в Ливии после возобновления работы портов увеличится до 650-700 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.
По словам источника, знакомого с ситуацией, добыча должна продолжить расти после того, как на прошлой неделе были перезапущены восточные порты, что позволило нефтяным месторождениям возобновить прокачку.
На прошлой неделе ливийская нефтяная компания NOC объявила о снятии форс-мажора с четырех ливийских терминалов на востоке страны, а также о возобновлении добычи и экспорта нефти. До этого NOC объявляла форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья, что вызывало ожидания снижения поставок нефти из Ливии.
Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в Ливии в июне снизилась по сравнению с маем на 254,3 тысячи баррелей в сутки — до 708 тысяч баррелей в сутки.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
В середине июня боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода ливийской армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы. Затем СМИ со ссылкой на заявление представителя сообщали, что армия освободила эти порты. А в конце июня стало известно, что Ливийская национальная армия передаст контроль над нефтяными месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны.
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