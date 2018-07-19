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ЦБ Китая вновь обновил минимум курса юаня к доллару с августа 2017 г
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ЦБ Китая вновь обновил минимум курса юаня к доллару с августа 2017 г 

Прайм 35 минут назад
Фото: ЭКД!
ПЕКИН, 19 июл /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (ЦБ) в четверг вновь ослабил курс национальной валюты еще на 152 базисных пункта, что оказалось минимумом с августа 2017 года, свидетельствуют данные регулятора.
ЦБ в четверг установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,7066, что на 152 пункта больше, чем в среду, когда курс составил 6,6914. Ослабление юаня происходит на фоне обострившегося в последние недели торгового конфликта между США и Китаем.
С начала года ЦБ Китая незначительно укреплял курс национальной валюты, однако в течение последнего месяца курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимум с августа 2017 года и января 2018 года. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.
В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.
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