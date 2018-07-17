Рыночная стоимость отрасли искусственного интеллекта Китая достигла 3,5 млрд долл. США — доклад

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — В 2017 году рыночная стоимость отрасли искусственного интеллекта /ИИ/ Китая достигла 23,7 млрд юаней /около 3,5 млрд долл. США / и темпы роста данной отрасли могут достичь 75 проц. в 2018 году, говорится в «Докладе о развитии ИИ в Китае за 2018 год», опубликованном Университетом Цинхуа.

Согласно докладу, Китай стал одной из самых привлекательных стран для инвестиций и финансирования отрасли ИИ. С 2013 года до первого квартала 2018 года объем инвестиций и финансирования отрасли ИИ в Китае составили 60 проц. от глобального объема.

В Китае опубликовано наибольшее количество исследовательских статьей в сфере ИИ. Китай также занял первое место по числу патентов в этой сфере, говорится в докладе.

По состоянию на конец 2017 года в Китае насчитывалось 18232 специалиста, занимающихся исследованием технологий ИИ, которые составили 8,9 проц. от общего числа кадров в этой области в мире. По данному показателю Китай занял второе место в мире, лишь уступив США /13,9 проц. /, отмечается в докладе.

В докладе также подчеркнуто, что Китай должен усилить базовые исследования в сфере ИИ и подготовить высококвалифицированных специалистов для продвижения дальнейшего развития данной отрасли.