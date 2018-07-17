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На Уолл-стрит надвигается угроза
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Ларри Финк: угроза надвигается на Уолл-стрит 

Вести Экономика 32 минуты назад
Фото: Reuters
Торговые войны представляют собой надвигающуюся угрозу для Уолл-Стрит, несмотря на недавний рост ключевых американских индексов — полагает генеральный директор одной из крупнейших в мире инвестиционной компаний BlackRock Inc. Ларри Финк.
Американский фондовый рынок может обвалиться на 10%-15%, если президент США Дональд Трамп сдержит обещание и наложит 10% пошлины на китайский импорт на сумму $200 млрд — уверен генеральный директор BlackRock.
“Рынку трудно справиться со всеми изменениями в глобализации и торговле”, — заявил Финк в интервью Bloomberg TV, отметив, что сейчас подвергаются сомнению сами «основы международной торговли».
“Сильные доходы и экономический рост в США, к сожалению, компенсируются повышенной неопределенностью из-за растущего протекционизма и потенциальных барьеров открытым рынкам и свободной торговле, которые в течение многих лет поддерживали глобальный экономический рост и расширение международных рынков. Эти обстоятельства влияют на рынки, обменные курсы и глобальные потоки капитала”, — заявил Финк.
Генеральный директор BlackRock заявил, что видит рынок в «ключевой точке», которая заставляет инвесторов сдерживать вложения в бизнес.
“Мы находимся в ключевой точке. Клиенты пытаются лучше понять повышенный риск и неопределенность, а динамика рынка сдвигается, заставляя этих клиентов останавливаться, думая о будущем”, — пояснил Финк.
Позиции Финка придерживаются и другие крупные инвесторы. Так Скотт Майнерд из Guggenheim Partners заявил, что внимание инвесторов не должно усыпляться ложным чувством безопасности на фоне интенсификации столкновений в глобальной торговле. Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио отметил, что торговые столкновения создают проблемы для инвесторов.
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