На Уолл-стрит надвигается угроза

Ларри Финк: угроза надвигается на Уолл-стрит

Торговые войны представляют собой надвигающуюся угрозу для Уолл-Стрит, несмотря на недавний рост ключевых американских индексов — полагает генеральный директор одной из крупнейших в мире инвестиционной компаний BlackRock Inc. Ларри Финк

Американский фондовый рынок может обвалиться на 10%-15%, если президент США Дональд Трамп сдержит обещание и наложит 10% пошлины на китайский импорт на сумму $200 млрд — уверен генеральный директор BlackRock.

“Рынку трудно справиться со всеми изменениями в глобализации и торговле”, — заявил Финк в интервью Bloomberg TV, отметив, что сейчас подвергаются сомнению сами «основы международной торговли».

“Сильные доходы и экономический рост в США, к сожалению, компенсируются повышенной неопределенностью из-за растущего протекционизма и потенциальных барьеров открытым рынкам и свободной торговле, которые в течение многих лет поддерживали глобальный экономический рост и расширение международных рынков. Эти обстоятельства влияют на рынки, обменные курсы и глобальные потоки капитала”, — заявил Финк.

Генеральный директор BlackRock заявил, что видит рынок в «ключевой точке», которая заставляет инвесторов сдерживать вложения в бизнес.

“Мы находимся в ключевой точке. Клиенты пытаются лучше понять повышенный риск и неопределенность, а динамика рынка сдвигается, заставляя этих клиентов останавливаться, думая о будущем”, — пояснил Финк.