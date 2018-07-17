Россия готова продолжить сотрудничество с ОПЕК

Россия выразила готовность продолжить сотрудничество с ОПЕК

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Отвечая на вопрос, каковы перспективы сохранения сделки ОПЕК+ в 2019 году, Ульянов заявил, что "ответа на этот вопрос, наверно, ни у кого нет".

"Все будет определяться текущей конъюнктурой нефтяного рынка в момент, когда придет необходимость принимать решение о продлении, о какой-то корректировке достигнутых договоренностей. Ясно одно — эта сделка ОПЕК+ себя оправдала, показала свою полезность. Это видно по ситуации на мировом рынке, цены стали более обоснованными", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что опыт сотрудничества со странами ОПЕК "можно назвать успешным". "Наверное, отношения России и ОПЕК имеют все шансы получить дальнейшее развитие в различных формах", — заявил Ульянов.