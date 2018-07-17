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«Детский мир»: операционные результаты за 2К18 — позитивно
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«Детский мир»: операционные результаты за 2К18 — позитивно 

Прайм 52 минуты назад
Детский мир (DSKY RX: ПО РЫНКУ; РЦ 90 руб. /акцию) представил операционные результаты за 2К18. Выручка за 2К18 выросла на 14,6% г/г до 24,1 млрд руб. на фоне увеличения торговых площадей на 16,2% и роста LfL-продаж на 6,1%. Сопоставимый размер среднего чека снизился на 2,6% г/г (против снижения на 5,4% г/г во 2К17) из-за инвестиций в цены. LfL-трафик вырос на 8,9% г/г в результате грамотного управления ценами и успешной онлайн платформы (онлайн выручка за 2К18 подскочила на 93,1% г/г). Компания повысила свой прогноз по открытию новых магазинов и теперь намерена открыть не менее 100 новых магазинов в 2018 г. (против 70 магазинов по более раннему прогнозу) и повысила свой прогноз на 2018-2021 гг. по открытию как минимум 300 новых магазинов (против 250 ранее). Ритейлер также объявил о своих планах по расширению в Беларусь и намерен открыть первый магазин в 2019 г. Детский Мир планирует стать ключевым игроком на рынке Беларуси в среднесрочной перспективе. Руководство также представило оптимистичный прогноз по росту EBITDA на 38% г/г в 1П18 (рынок ожидает всего 20,5% г/г в этом году; консенсус-прогноза на 1П18 пока нет).
Мы считаем, что компания представила хорошие результаты, учитывая постепенное улучшение LfL-выручки. Кроме того, дополнительные торговые площади и стабилизация промоактивности будут способствовать росту выручки. Тем не менее, у нас все еще есть опасения по поводу долгосрочных перспектив компании, учитывая снижение уровня рождаемости и скорость расширения гипермаркетов и распространения интернет-торговли; таким образом, мы подтверждаем рекомендацию ПО РЫНКУ.
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