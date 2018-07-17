От российского эмбарго на продукты из ЕС выиграла Турция

Продление российского эмбарго на продукты из Евросоюза оказалось на руку Турции : с начала года экспорт турецких овощей и фруктов уже вырос на 25%, во многом благодаря спросу на российском рынке.

Российское эмбарго на продовольствие из ЕС привело к тому, что овощи и фрукты из Европы в России заменила продукция из Турции, Египта Марокко и десятка стран Ближнего Востока, и торговый оборот с ними растет из года в год.

Так, экспорт турецких овощей и фруктов с января по апрель 2018 года увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг общей стоимости 794 млн долларов, тогда как в прошлом году эта сумма составила 635 млн долларов, сообщает RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Среди факторов, способствовавших этому, власти Турции называют доверие к турецкой продукции на европейских рынках и доступ к новым рынкам. В общей сложности было экспортировано 1557 млн тонн овощей и фруктов, рост экспорта в этой сфере составил 17%. За тот же промежуток времени экспорты в Россию увеличились на 125% и достигли 202 млн долларов. Объемы поставок возросли на 91% и почти достигли 315 тыс. тонн.