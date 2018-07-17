10 стран с самым низким налогом на прибыль

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». Разные страны отличаются не только своим языком или культурой, но и налоговыми системами. Именно поэтому некоторые страны становятся «оффшорами», так как их налоговая система кажется инвесторам более благоприятной, а хранить деньги в юрисдикции этих стран более выгодно. Одним из важных налогов, на который обращают внимание инвесторы, является налог на прибыль. Сегодня мы расскажем о 10 странах с самым низким налогом на прибыль в мире. 1. Каймановы острова

Внутри страны налог на прибыль составляет 0%. То есть, граждане страны вообще не платят этот налог, и единственный источник доходов государства — это разнообразные пошлины и сборы. В целом, в разных странах ставка налога на прибыль разная, и чтобы определить, в какой стране самые низкие налоги, необходимо сравнивать налоговые системы в целом. 2. Багамы

На Багамах ставка налога на прибыль 0%. Помимо этого, граждане страны освобождены от налога на недвижимость на первые $50 000 стоимости жилья. Пошлины и тарифы — основной источник государственных доходов. 3. Гватемала

В Гватемале налоговая ставка для физических лиц составляет 7% на сегодняшний день по сравнению с 31% в 2008 году. Однако для юридических лиц налоговая ставка составляет 25%, а налог с продаж — 12%. 4. Болгария

В Болгарии налоговая ставка для физических лиц составляет 10% на все виды дохода. Налоговая ставка для юридических лиц также составляет 10%. Именно поэтому эта страна привлекает бизнес. 5. Боливия

Здесь налог на прибыль составляет всего 13%, однако это число может ввести в заблуждение, так как в стране существует сложная система налогообложения. Так, предметы роскоши, такие как автомобили, алкоголь или духи, облагаются налогом, ставка которого варьируется от 18% до 50%. НДС в стране составляет 13%. 6. Литва

Для физических лиц в Литве налоговая ставка составляет 15% на все виды дохода. В стране также существует система налоговых вычетов на жилье, образование, переезд и рост стоимости жизни. Однако низкая ставка налога компенсируется НДС в размере 21%, при этом разрешаются в некоторых случаях снижение ставки. 7. Румыния

Налоговая ставка подоходного налога в Румынии — 16% для физических лиц. Для юридических лиц налоговая ставка составляет также 16%. Это значительно ниже, чем было в 1995 году, когда налог на прибыль юридических лиц составлял 38%. Тем не менее, ставка социального обеспечения для компаний составляет 23.45%, а для работающих физических лиц 16.5%. 8. Украина

На Украине ставка подоходного налога — 18%. Помимо этого, существует дополнительный временный налог в 1.5%, который взимается в качестве военной помощи. 9. Сингапур

Сингапур отличается скользящей шкалой, определяющей налоговую ставку в каждом конкретном случае. Любой доход в размере свыше S$320 000 облагается налогом при ставке 22%, а доход ниже S$22 000 вообще не облагается налогом. Кроме того, в Сингапуре нет налога на наследство или налога на прирост капитала. Налог на прибыль юридических лиц — 17%. 10. Латвия

Налоговая ставка для физических лиц — 23%. Помимо этого существуют некоторые исключения в зависимости от типа дохода. Налоговая ставка подоходного налога для юридических лиц составляет 15%.