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Названы главные неудачники торговой войны
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Названы главные неудачники торговой войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В условиях торговой войны с участием США, Китая и Евросоюза инвесторам лучше избежать вложений в швейцарский франк, венгерский форинт и валюты скандинавских стран, уверены аналитики Danske Bank. Выдержки из материала экспертов приводит Bloomberg.
Главный тезис авторов сводится к тому, что во времена финансовой и торговой нестабильности наибольшему риску подвержены валюты небольших открытых экономик. Именно такие признаки характерны для Швейцарии, Венгрии, Дании и Швеции.
Швейцарская экономика, а вместе с ней и валюта, сильно зависят от положения дел в Китае, датская — от международного судоходства, венгерская — от цен на металлы, которые сильно упали на фоне торговой войны.
Приоритетными валютами для вложений аналитики назвали доллар, японскую иену, британский фунт и евро. Они представляют большие и не столь открытые экономики, вдобавок они не зависят от цен на металлы.
В начале июля JP Morgan назвал самыми привлекательными валютами для хеджирования рисков иену, швейцарский франк, а также американский и сингапурский доллары. Японская валюта была названа наиболее предпочтительной из-за своей дешевизны.
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