Почему экономике Китая сулят проблемы

Новые опасения по поводу возможного кризиса в китайской экономике звучат в экспертной среде. Опасения специалистов легко понять — любые проблемы в «китайском экономическом чуде» способны аукнуться для всей планеты, в том числе для США . Насколько обоснованны такие оценки и что действительно происходит с экономикой Китая

В последнее время многие экономисты называли одной из угроз для мировой экономики замедление темпов роста ВВП Китая, второго в мире после США по объему. Однако свежие данные в очередной раз показывают, что китайское экономическое чудо не собирается тормозить.

Китайская экономика выросла на 6,7% во втором квартале по сравнению с прошлогодним периодом, отчиталось правительство КНР. Этот показатель близок к квартальным темпам роста китайского ВВП, о которых Пекин сообщал последние 2,5 года. Более того, это укладывается в цель страны — расти на 6,5% за год. Поэтому темпы роста китайской экономики можно назвать достаточно равномерными, пишет New York Times

Почему же китайская экономика, несмотря на все пессимистические прогнозы, продолжает идти вперед?

Несостыковки между прогнозами и реальностью могут объясняться тем, что власти Китая манипулируют статистическими показателями. Так, профессора из Кембриджского университета в Британии и из голландского университета оценили продажи и валовую прибыль 150 крупнейших китайских компаний и выяснили, что в 2015–2016 годах Китай завышал уровень роста своего ВВП в отчетах, чтобы снизить свой ущерб от падения фондового рынка и девальвации юаня.

С другой стороны, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор по Китаю во Всемирном банке Юйконь Хуан говорит, что экономисты зря обвиняют официальный Пекин в завышении темпов роста ВВП. На самом деле, считает он, правительство страны публикует заниженные показатели. Он объясняет это спецификой подсчетов: современные аналитики Китая еще не научились объективно учитывать в своей статистике сектор услуг и частного производства, так как сильна социалистическая школа, которая дает заниженные показатели. Кстати, эксперты ООН , анализируя статистику КНР, тоже приходили к выводу, что показатели ВВП Китая в последние годы занижены на 3–4%.

«К отчетности из Китая всегда были претензии, но других данных нет и приходится пользоваться теми статданными, которые публикуют официальные источники. По гамбургскому счету статистика из Штатов тоже иногда вызывает улыбку, особенно тогда, когда это в интересах США», — говорит финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев.

В целом официальная статистика действительно показывает стабильные темпы роста китайской экономики. Но если сравнивать с первым кварталом, то они во втором квартале замедлились — на одну десятую процента.

«Темпы роста соответствуют прогнозам и были обусловлены ростом в строительном секторе и производстве. Власти Пекина в начале года отменили некоторые ограничения, направленные на борьбу со спекуляциями в сфере недвижимости, что и привело к росту строительства и в сталелитейной промышленности», — объясняет Грачев.

Существенный рост показывал и экспорт Китая. В частности, в мае он увеличился на 12,65%, в июне — на 11,3%. Это стало возможным в основном благодаря алюминиевой промышленности — КНР является крупнейшим в мире производителем алюминия, отмечает исполнительный директор ICBF Максим Ефремов

Наконец, торговая война США с Китаем во втором квартале по факту еще не начиналась, были только словесные перепалки. А вот во втором полугодии Китай и в целом мир уже точно должны почувствовать на себе все прелести такого конфликта. Фондовый индекс Шанхайской биржи уже обвалился на 20% с начала года именно потому, что участники рынка делают ставку на замедление экономики, говорит Ефремов.

Инвестиции в основной капитал Китая во время начала торговой войны с США упали почти на 6%. Это рекордный показатель по сравнению с прошлым годом. Поэтому во втором полугодии замедление китайской экономики будет неизбежным. Инвестиции в инфраструктуру, которые были одним из стимулов экономики, ослабевают, китайские потребители стали меньше тратить, китайским компаниям все тяжелее получать прибыль. Эти факторы указывают на то, что китайская экономика все же слабеет, пишет New York Times.

«У КНР две главные проблемы: пузырь на рынке недвижимости и огромный внутренний долг, а также планируемое американцами расширение пошлин до 200 млрд долларов. Эти проблемы сулят губительные последствия, причем не только Пекину. Развивающиеся страны, такие как Аргентина, Бразилия и Турция, уже начинают испытывать на себе негативный эффект: инвесторы опасаются возможного краха китайской экономики и выводят капитал из рискованных активов. Если ситуация усугубится, кризис может охватить половину земного шара», — рисует нерадужные перспективы Ефремов.

Китайское руководство всеми силами пытается диверсифицировать свою экономику, в частности, расширить деловые связи с Европой. Однако до объемов торговли с США здесь еще далеко, заменить крупнейший американский рынок сбыта будет крайне тяжело.

«Чтобы эффект торговой войны не стал катастрофическим во второй половине этого года, Китаю необходимо пересмотреть денежно-кредитную политику и создать прозрачные инвестиционные условия. Так как положительное сальдо торгового баланса между Китаем и США будет сокращаться, Китаю следует искать новые стимулы для привлечения инвестиций в недвижимость, промышленные предприятия и инфраструктуру. Банку Китая стоит продолжать сокращать резервные требования к своим банкам», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Экономисты признают, что предсказать реальные последствия торгового конфликта Китая и США сложно. Но задеть он может всех, и США вряд ли выйдут сухими из воды. Американцам придется платить больше за те товары, об импорте которых из Китая они до сих пор даже и не догадывались — типа филе тилапии, кондиционеров или рождественских гирлянд.

Хотя прямой эффект на американскую экономику будет небольшим, считают экономисты. Так, по оценке экономиста из Oxford Economics Грека Дако, 250 млрд долларов в тарифах, которые Трамп применит в отношении Китая, могут сократить рост ВВП всего на 0,3 п.п. в следующем году. Впрочем, пострадать могут фондовые рынки, а также ряд корпораций могут заморозить инвестиции.

Не стоит забывать, что у Китая есть один мощный козырь — Пекин является крупнейшим держателем американского госдолга (около 1,2 трлн долларов).

«Если для решения своих финансовых проблем Пекин будет вынужден прибегнуть к распродаже трежерис, это поднимет доходность бумаг до проблемных величин для американского бюджета. В совокупности с высокой процентной ставкой ФРС это будет проблема для доллара, а по цепочке — для всей мировой экономики», — заключает Михаил Грачев.

Между тем МВФ пока не верит в худший вариант развития ситуации. В свежем бюллетене фонд сохранил апрельские оценки темпов роста мирового ВВП — рост на 3,9% и в 2018-м, и в 2019 годах. Американские и китайские экономики также будут чувствовать себя нормально. В МВФ ждут роста ВВП США на 2,9% в текущем и на 2,7% в следующем году и роста ВВП Китая на 6,6% и 6,4% соответственно.

Однако даже в МВФ предупреждают, что риски ухудшения прогнозов усилились.

«Недавно объявленное и ожидаемое повышение пошлин в США и ответные меры их торговых партнеров усиливают вероятность эскалации и дальнейшего сохранения «торговой напряженности», — отмечает МВФ.

Кроме протекционизма США, еще один риск — это рост нефтяных цен (естественно, для всех, кроме экспортеров нефти), плюс повышение ставок в США и, наконец, рыночное давление на валюты некоторых развивающихся стран.