Глава ФРС будет говорить в конгрессе о процентных ставках и перспективах экономики

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. В среду председателю ФРС Джерому Пауэллу предстоят слушания в палате представителей конгресса. Инвесторам интересно узнать, что он подразумевал, когда, говоря во вторник о планах постепенного повышения процентных ставок, добавил, что эти планы будут действовать «пока что», сообщает Dow Jones.

Во время слушаний в Банковском комитете сената во вторник проявилось некоторое беспокойство законодателей от обеих партий в связи с направлением торговой политики президента Дональда Трампа . Пауэлл также кратко выразил обеспокоенность этой политикой, но не вдавался в подробности.

Представители Демократической партии также спрашивали его о недавно принятых ФРС мерах, направленных на упрощение некоторых правил регулирования финансовой деятельности.

Начало слушаний в Комитете по финансовым услугам запланировано на 14.00 по Гринвичу . Сначала Пауэлл выступит с докладом, а потом ответит на вопросы законодателей.

В последние годы некоторые конгрессмены-республиканцы критиковали ФРС за применение методов, позволяющих центральному банку направлять краткосрочные процентные ставки вверх, поддерживая в своем портфеле гораздо больший объем облигаций и других активов, чем до финансового кризиса 2008 года.

Пауэлл заранее защитил эти меры в 63-страничном докладе, опубликованном перед слушаниями. На слушаниях в сенате во вторник эта тема не обсуждалась, поэтому она может быть подробно обсуждена в среду.

Во вторник Пауэлл подтвердил планы ФРС постепенно повышать процентные ставки и сказал, что пока рано судить о том, могут ли торговые конфликты повлиять на эти планы. Комитет по операциям на открытом рынке «считает, что пока что наилучшим путем вперед будет постепенное повышение» ключевой процентной ставки, сказал он.

Пауэлл впервые добавил слова «пока что», подчеркнув, что решения по денежно-кредитной политике принимаются не автоматически. Эти слова стаже стали сигналом об усилении неопределенности вокруг движения ставки ФРС к «нейтральному» уровню, на котором она не поддерживает и не замедляет рост экономики.

В июне ФРС повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 1,75%-2%. Это было второе повышение ставки в текущем году. Большинство руководителей центрального банка ожидают, что в этом году ставка будет повышена не менее четырех раз, а в следующем году — три раза.

Большинство из них считают, что ставку надо поднять до «нейтрального» уровня, который может быть достигнут в следующем году, но пока не решили, в следует ли повышать ее после этого, а если следует, то как сильно.

В ФРС ожидают, что недавно осуществленное понижение налогов и увеличение бюджетных расходов поддержат рост расходов и инвестиций на фоне сильного рынка труда, поэтому руководители центрального банка следят за признаками перегрева экономики.

С другой стороны, усиление торговых конфликтов может негативно отразится на доверии компаний и дестабилизировать финансовые рынки, если американские фирмы столкнутся с ростом закупочных цен и нарушениями в работе цепей поставок.