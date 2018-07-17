Валютный и долговой рынки: политические драйверы временно отходят на второй план 

Итоги вчерашней встречи президентов России и США ожидаемо не оказали значимого влияния на динамику отечественных финансовых активов. Рубль укрепился на 7-10 коп. против доллара (62.32) и единой европейской валюты (72.94) в момент заключительной пресс-конференции, доходности ОФЗ, напротив, прибавили 1-2 бп под закрытие сессии. Вместе с тем, отсутствие значимых заявлений по какому-либо из вопросов повестки (Сирия / Украина / нефтяной рынок / американские выборы) позволяет предположить, что политические драйверы временно отходят на второй план.
Более значимым фактором в моменте может оказаться стремительная коррекция сырьевых котировок, и здесь вмешательство американской стороны носит далеко не опосредованный характер. Недавние заявления администрации США о подготовке продажи части стратегического запаса нефти в целях сдерживания роста цен на бензин перед выборами в Конгресс, а также возможное предложение исключений из санкций странам-импортерам иранского сырья усилили нисходящую коррекцию цен на нефть. За прошедшую неделю баррель Brent упал почти на 10% до $71.5/барр. и преодолел основные уровни поддержки, намекая на дальнейшее снижение (ближайшая цель на уровне 200-дневной средней $68.6/барр.). Для рубля такой ход событий может стать поводом для возвращения в зону торговли 63+ против доллара и 74+ против евро.