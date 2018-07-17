Ещё
Валютный и долговой рынки: политические драйверы временно отходят на второй план
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валютный и долговой рынки: политические драйверы временно отходят на второй план 

Прайм 1 час назад
Итоги вчерашней встречи президентов России и США ожидаемо не оказали значимого влияния на динамику отечественных финансовых активов. Рубль укрепился на 7-10 коп. против доллара (62.32) и единой европейской валюты (72.94) в момент заключительной пресс-конференции, доходности ОФЗ, напротив, прибавили 1-2 бп под закрытие сессии. Вместе с тем, отсутствие значимых заявлений по какому-либо из вопросов повестки (Сирия / Украина / нефтяной рынок / американские выборы) позволяет предположить, что политические драйверы временно отходят на второй план.
Более значимым фактором в моменте может оказаться стремительная коррекция сырьевых котировок, и здесь вмешательство американской стороны носит далеко не опосредованный характер. Недавние заявления администрации США о подготовке продажи части стратегического запаса нефти в целях сдерживания роста цен на бензин перед выборами в Конгресс, а также возможное предложение исключений из санкций странам-импортерам иранского сырья усилили нисходящую коррекцию цен на нефть. За прошедшую неделю баррель Brent упал почти на 10% до $71.5/барр. и преодолел основные уровни поддержки, намекая на дальнейшее снижение (ближайшая цель на уровне 200-дневной средней $68.6/барр.). Для рубля такой ход событий может стать поводом для возвращения в зону торговли 63+ против доллара и 74+ против евро.
Прайм: последние новости
Китай обратился в ВТО в связи с намерением США ввести новые пошлины Россия, Украина и ЕК начинают обсуждать транзит газа после 2019 года Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом "Северный поток-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»276
Крымский мост закроют из-за Расторгуева31
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки402
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка64
Трампа обвинили в измене родине87
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение