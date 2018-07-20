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В Минфине создадут департамент по противодействию санкциям
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В Минфине появится департамент по противодействию санкциям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в Минфине создается департамент по противодействию санкциям в отношении РФ и российских юрлиц, а министерство получает полномочие взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.
Документ, опубликованный на сайте кабмина, дает министерству финансов право увеличить численность своих департаментов с нынешних 24 до 25.
При этом ведомство приобретает новую функцию, которая сформулирована так: "Министерство финансов РФ осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц".
Соответственно Минфин наделяется и новым полномочием — взаимодействовать с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями, "в том числе по вопросам введенных ограничительных мер в финансовой сфере в отношении РФ".
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в апреле говорил о планах правительства создать при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им. При этом он не уточнял, при каком именно ведомстве будет эта структура.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, а затем несколько раз их расширял. Москва принимала ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В начале апреля текущего года США впервые внесли в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
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