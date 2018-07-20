В Минфине создадут департамент по противодействию санкциям

В Минфине появится департамент по противодействию санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в Минфине создается департамент по противодействию санкциям в отношении РФ и российских юрлиц, а министерство получает полномочие взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.

Документ, опубликованный на сайте кабмина, дает министерству финансов право увеличить численность своих департаментов с нынешних 24 до 25.

При этом ведомство приобретает новую функцию, которая сформулирована так: "Министерство финансов РФ осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц".

Соответственно Минфин наделяется и новым полномочием — взаимодействовать с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями, "в том числе по вопросам введенных ограничительных мер в финансовой сфере в отношении РФ".

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в апреле говорил о планах правительства создать при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им. При этом он не уточнял, при каком именно ведомстве будет эта структура.