«Если США введут ограничения на инвестиции в российский госдолг — рублю придется туго»

Минфин России на аукционах в среду полностью продал облигации федерального займа, заняв на рынке для бюджета 40 млрд рублей — рекордную с марта сумму. Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

"Иностранные инвесторы на протяжении последних нескольких лет активно используют российские бумаги в рамках стратегии carry trade, суть которой заключается в заработке наразнице в процентных ставок. Инвестор берет займ под низкую ставку — например, на европейском рынке, и вкладывает деньги в актив с высокой ставкой — например, российские облигации. Для того чтобы такая стратегия принесла прибыль, необходимо, чтобы валюта, предполагающая высокую ставку, не ослабела по отношению к валюте, предполагающей низкую ставку — иначе из-за курсовых разниц можно получить и убыток. Поэтому рост спроса на российские облигации со стороны иностранных инвесторов говорит в первую очередь о том, что снижаются негативные ожидания в отношении перспектив российского рубля, а в особенности — ожидания, связанные с геополитическими рисками.

Благодаря росту спроса на российские гособлигации со стороны нерезидентов увеличивается приток иностранной валюты на российский рынок и одновременно растет спрос на рубли. По закону спроса и предложения, это способствует укреплению российского рубля. Однако есть и оборотная сторона медали: если начинается резкий отток средств нерезидентов из облигаций, то возрастает спрос на иностранную валюту и падает спрос на рубли, вследствие чего рубль слабеет.

Говорить о том, что российский долговой рынок вернулся к досанкционному уровню, преждевременно. Основным индикатором этого рынка является индекс государственныхоблигаций Московской биржи , RGBI. За период 9-11 апреля 2018 года, когда рынок активно отыгрывал санкции, значение индекса обвалилось со 145 до 140,5 пунктов — для такого показателя как RGBI это существенное снижение. После этого были как периоды роста, так и периоды падения, но в конечном итоге сегодня значение индекса составляет те же 140,5 пунктов — ровно столько же, сколько было сразу после санкций.

К слову, большое количество инвесторов-нерезидентов в российские облигации (а сейчас на руках нерезидентов находится примерно треть российского госдолга, сформированного за счет облигаций) делает рубль особенно уязвимым к всевозможным геополитическим рискам. Бегство иностранного капитала из облигаций стало было одним из главных факторов давления на рубль в апреле, когда США расширили санкции против России . Это может повториться и в будущем.

Особенно туго рублю придется, если, к примеру, США введут ограничения на инвестиции в российский госдолг. С моей точки зрения, нельзя расценивать рост спроса нерезидентов на российские бонды как однозначное благо, так же как нельзя расценивать и снижение этого спроса как однозначный негатив".