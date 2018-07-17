Рубль теряет позиции на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 62,4 рубля, курс евро повысился на 222 копейки до 73,21 рубля, следует из данных на сайте биржи.

«Сообщения, что Ливия возобновляет в полном объеме отправку нефти, вызвали новую волну распродажи Brent в область 72 долларов за баррель, при том, что на начало понедельника котировки находились около 75 долларов», — комментирует эксперт.

По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 71,54 доллара.

Вслед за нефть теряют позиции азиатские и американские акции, что также будет негативно отражаться на рубле, продолжает аналитик. Ослабление спроса на риски заставляет евро вернуться в область выше 73 рублей, отмечает он.

Среди факторов более продолжительного действия аналитик выделяет открытое намерение США создавать конкурента Северному Потоку-2.

«Среди внутренних факторов, влияющих на рубль, стоит выделить ускорение внутренней инфляции и рост инфляционных ожиданий в связи с повышением НДС. В ЦБР подсчитали, что данная мера прибавит 0,8—1,25 процентного пункта к инфляции», — указывает эксперт.

Одновременно с этим, добавляет он, инвесторов тревожит замедление роста в промышленности России

«Ускорение инфляции при низком экономическом росте обычно негативно встречается инвесторами, вызывая давление на национальную валюту: из-за слабого роста экономики ЦБ ограничен в повышениях ставки, а ускорение инфляции снижает реальный доход, делая инвестиции в национальной валюте менее привлекательными», — резюмирует аналитик.