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Сколько банки США зарабатывают на торговой войне
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Сколько банки США зарабатывают на торговой войне? 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Руководители крупнейших банков США полагают, что торговая война Трампа не только не окажет негативного влияния на их бизнес, но и позволит повысить показатели.
Второй квартал снизил опасения руководителей банков из Citi, JPMorgan и Bank of America по поводу того, что торговая война Трампа будет сдерживать экономический рост и корпоративные доходы.
“Если вы ищете проблемы, их не так много", — сказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, подводя итоги второго квартала. Вместе с тем он признал, что уровень доверия потребителей и деловых кругов снижаются, что, возможно, обусловлены торговыми проблемами.
Более того, опасения по поводу торговли, возможно, повысили результаты банка: увеличившаяся неопределенность подстегнула волатильность на рынке, что привело к росту торгового бизнеса.
"Я поддерживаю идею торговой войны, но когда есть волатильность, если мы хорошо выполняем свою работу, мы будем работать для клиентов и решать проблемы, которые у них могут быть", — сказал журналистам финансовый директор Bank of America Пол Донофрио.
Кстати, выручка Bank of America от продаж и торговли подскочила во втором квартале на 6% до $ 3,4 млрд
JPMorgan опубликовал рекордные доходы за второй квартал. Начальник финансового отдела банка Марианна Лейк отметила, что, по иронии судьбы, экономическая неловкость дала клиентам больше причин для ребалансировки своих портфелей и торговли.
"На рынке просто стало больше катализаторов, и в целом наблюдается все большее привлечение клиентов”, — сказала она.
Европейский Союз и беспорядки на развивающихся рынках также помогли, добавила Лейк.
Доход JPMorgan от торговли акциями и облигациями вырос на 14% до $ 5,4 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Citigroup, которая также сообщила о доходах, заявила, что торговая выручка снизилась всего на 1% до $ 3,9 млрд
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