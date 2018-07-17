Сколько банки США зарабатывают на торговой войне?

Руководители крупнейших банков США полагают, что торговая война Трампа не только не окажет негативного влияния на их бизнес, но и позволит повысить показатели.

Второй квартал снизил опасения руководителей банков из Citi, JPMorgan и Bank of America по поводу того, что торговая война Трампа будет сдерживать экономический рост и корпоративные доходы.

“Если вы ищете проблемы, их не так много", — сказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон , подводя итоги второго квартала. Вместе с тем он признал, что уровень доверия потребителей и деловых кругов снижаются, что, возможно, обусловлены торговыми проблемами.

Более того, опасения по поводу торговли, возможно, повысили результаты банка: увеличившаяся неопределенность подстегнула волатильность на рынке, что привело к росту торгового бизнеса.

"Я поддерживаю идею торговой войны, но когда есть волатильность, если мы хорошо выполняем свою работу, мы будем работать для клиентов и решать проблемы, которые у них могут быть", — сказал журналистам финансовый директор Bank of America Пол Донофрио.

Кстати, выручка Bank of America от продаж и торговли подскочила во втором квартале на 6% до $ 3,4 млрд

JPMorgan опубликовал рекордные доходы за второй квартал. Начальник финансового отдела банка Марианна Лейк отметила, что, по иронии судьбы, экономическая неловкость дала клиентам больше причин для ребалансировки своих портфелей и торговли.

"На рынке просто стало больше катализаторов, и в целом наблюдается все большее привлечение клиентов”, — сказала она.

Европейский Союз и беспорядки на развивающихся рынках также помогли, добавила Лейк.

Доход JPMorgan от торговли акциями и облигациями вырос на 14% до $ 5,4 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Citigroup, которая также сообщила о доходах, заявила, что торговая выручка снизилась всего на 1% до $ 3,9 млрд