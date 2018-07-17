В Минздраве рассказали, чем опасен отказ от изменения пенсионной системы‍

В ведомстве прокомментировали, что если не продолжить изменение пенсионной системы, под угрозой может оказаться выполнение соцобязательств и в части выплат пенсий, и в части медобслуживания населения.

Как прокомментировал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников , фонды медстрахования складываются из пенсионных отчислений, поэтому изменение пенсионной системы оказывает значительное влияние. Также он отметил, что это вынужденная мера, связанная с демографической ситуацией в стране, пишет Парламентская газета

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии в России при отказе от реформы. Он отметил, что это связано с тем, что к 2030 году на одного работающего пенсионера будет приходится один россиянин. По его данным, сегодня российская пенсия составляет 33% по отношению к получаемой ранее оплате труда.

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