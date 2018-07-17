В Минздраве рассказали, чем опасен отказ от изменения пенсионной системы‍ 

В ведомстве прокомментировали, что если не продолжить изменение пенсионной системы, под угрозой может оказаться выполнение соцобязательств и в части выплат пенсий, и в части медобслуживания населения.
Как прокомментировал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников, фонды медстрахования складываются из пенсионных отчислений, поэтому изменение пенсионной системы оказывает значительное влияние. Также он отметил, что это вынужденная мера, связанная с демографической ситуацией в стране, пишет Парламентская газета.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии в России при отказе от реформы. Он отметил, что это связано с тем, что к 2030 году на одного работающего пенсионера будет приходится один россиянин. По его данным, сегодня российская пенсия составляет 33% по отношению к получаемой ранее оплате труда.
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