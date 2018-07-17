Цена торговли с Россией

На фотографии, сделанной на инаугурации Владимира Путина после псевдовыборов президента России, Герхард Шрёдер стоит в весьма примечательном окружении: кого ни возьми, все эти лица подозреваются в коррупции и хищении государственных средств, а также в нарушении прав человека.

Германии , между тем, нет единого мнения по поводу того, как обращаться с Кремлем и его руководством. Сторонники политики в стиле «главное — бизнес» указывают на то, что экономические отношения чрезвычайно важны для немецкой промышленности. Они получают поддержку со стороны гомофобов, ксенофобов и прочих маргинальных элементов, для которых Путин стал лидером, продвигающим их идеи, за которым они готовы следовать.

В настоящее время торговый оборот между Германией и путинской Россией составляет порядка 60 миллиардов евро в год. Даже в лучшие времена, при высоких ценах на нефть, он достигал без малого 80 миллиардов. Это составляло бы сейчас примерно 3,45% от общего внешнего товарооборота Германии, за который для любой страны имеет смысл побороться. На фоне взаимной зависимости России и стран Западной Европы в энергетическом секторе опасения потерять эту долю представляются, однако, преувеличенными. Ведь весьма маловероятно, что поставки энергоносителей в Германию вдруг прекратятся. Путин уже предпринял попытку развернуть их в сторону Китая , но потом выяснилось, что Пекин не заинтересован в монополии, тем более что расходы на транспортировку сырья из Западной Сибири весьма велики.

В 2012 году немецкий экспорт в Россию достиг своей наивысшей точки в 38,1 миллиарда евро, а в 2016 году упал до 21,5 миллиарда евро. Разница в 17,6 миллиарда (так в тексте — прим.ред.). Для сравнения: экспорт в страны ЕС составил около 750 миллиардов евро в 2017 году (58,6% от суммарного экспорта). Но какова политическая цена за «возвращение» этой разницы?

В России времен Путина экономика и политика тесно переплетены друг с другом — намного теснее, чем на Западе. В демократических странах экономические круги исходят из того, что находятся под защитой законов и независимых судов. Кроме того, там существует консенсус по поводу того, что рабочие места и процветание страны зависят от экономики. В России это тоже так — но только в теории. На практике же над правительством довлеет власть криминальной организации в Кремле. Эти люди больше всего выигрывают при нынешнем режиме: они перекладывают миллиарды долларов из государственного бюджета в собственные карманы, в любой момент могут отобрать приглянувшуюся им собственность у ее нынешних владельцев и остаются у власти при поддержке находящихся под их же контролем армии и спецслужб.

Стратегические цели этой криминальной организации в Кремле следующие: подавить или уничтожить международные институты и партнерства, а также дестабилизировать ситуацию в странах Запада, провоцируя там внутренние конфликты между правительствами и обществом. В первую очередь эти действия направлены против единства стран Трансатлантического союза и Европы.

Нынешняя российская экономика монополизирована больше, чем когда-либо раньше. В нефтегазовом секторе почти все 100% производства находятся под контролем криминальной группировки в Кремле. Из каждого доллара прибыли 70 центов получает именно эта группировка, и эти деньги она направляет на противодействие консолидированной западной политике в таких областях как санкции, права человека и борьба с отмыванием денег.

Так что совершенно неважно, что думают господин Шрёдер и другие люди, которые хотели бы вновь увеличить товарооборот с Россией на упомянутые 17,6 миллиарда евро. Нет никаких сомнений в том, что их пытаются использовать в качестве инструмента с целью саботажа европейской интеграции, с целью укрепления монополии России в энергетической сфере, а также с целью ослабления единства отдельных стран и всей Западной Европы.

С экономической точки зрения, это ставит под угрозу торговые отношения Германии со странами Европейского Союза (порядка 1,3 триллиона евро) и США (порядка 170 миллиардов евро). И это именно то, чего добивается Кремль. Но стоит ли увеличение экспорта на 17,6 миллиарда евро таких рисков?

И в заключение пара слов в адрес уважаемого Герхарда Шрёдера: не дайте Вашей благодарности Путину разрушить то хорошее, что Вы сделали для Германии и ЕС! Думаю, что Вы на упомянутом фото в окружении коррумпированных чиновников из кремлевской группировки совершенно лишний.