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Золото дорожает перед выступлением главы ФРС Пауэлла
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Золото дорожает перед выступлением главы ФРС Пауэлла 

Прайм 1 час назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Цена золота утром растет на ожиданиях выступления позднее во вторник главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,5 доллара, или на 0,2%, до 1242,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,15% — до 15,83 доллара за унцию.
Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник он представит отчет о монетарной политике сенату США. Трейдеры надеются, что проблемы в глобальной торговле заставят главу Федрезерва несколько смягчить риторику в отношении дальнейшего повышения ставки.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
"Пауэлл, несомненно, признает некоторые риски замедления роста экономики США, связанные с торговой политикой Вашингтона, но, вероятно, он попытается избежать прямой критики в адрес администрации", — сказал агентству Рейтер главный экономист High Frequency Economics Джим О'Салливан (Jim O'Sullivan).
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