Золото дорожает перед выступлением главы ФРС Пауэлла

По состоянию на 09.39 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,5 доллара, или на 0,2%, до 1242,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,15% — до 15,83 доллара за унцию.

Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник он представит отчет о монетарной политике сенату США . Трейдеры надеются, что проблемы в глобальной торговле заставят главу Федрезерва несколько смягчить риторику в отношении дальнейшего повышения ставки.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.