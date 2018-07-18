Ключевые индексы по итогам торгов в США выросли на фоне выступления главы ФРС

Американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,22%, достигнув 25120 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, увеличился на 0,4%, до 2809 пунктов. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,63%, достигнув показателя 7855 пунктов и зафиксировав таким образом рекорд.

На заседании в банковском комитете Сената Конгресса, посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл также указал на высокие темпы роста американской экономики. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в стране будет находится в районе целевого показателя в размере 2%.

Как отмечает агентство Reuters , Пауэлл дал понять, что эра стабильного экономического роста, по его мнению, может продолжиться, однако сенаторы в ходе слушаний выражали беспокойство в связи с торговой политикой администрации Дональда Трампа . «Пауэлл дал понять, что они [ФРС] следят за ситуацией с торговлей, и многие видят в этом сигнал того, что они могут замедлить темпы повышения процентной ставки в случае, если увидят некоторые признаки опасности», — приводит агентство слова Питера Янковскиса , старшего специалиста по инвестициям консалтинговой фирмы OakBrook Investments.

В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,75% — 2%. Ожидается, что к концу года ФРС повысит ставку еще дважды, а в 2019 году — еще три раза.

14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25% — 0,5% до 0,5% — 0,75%, что стало вторым повышением после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку c 0,5% — 0,75% до 0,75% — 1,0%, 14 июня — до 1% — 1,25%, а 13 декабря — до 1,25% — 1,5%. 21 марта этого года ФРС повысила ставку еще раз — до 1,5% — 1,75%, а затем приняла решение поднять ее в июне до текущего уровня 1,75% — 2%.