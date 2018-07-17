Рубль: волатильное начало недели 

Рисковые активы начали неделю на негативной ноте. Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вчера снизился на 0,6% (торги в Nikkei не проводились в связи с государственным праздником), а S&P 500 закрылся в минусе на 0,1%. В Европе индекс DAX прибавил около 0,2% благодаря тому, что акции Deutsche Bank выросли в цене после публикации более сильных, чем ожидалось, предварительных результатов, подтянув за собой бумаги других банков. Доходности казначейских обязательств США выросли: 2-летние UST повысились в доходности на 2 бп (до 2,6%), а 10-летние облигации прибавили 3 бп (до 2,85%). Опубликованные накануне индекс производственной активности в обрабатывающих отраслях США NY Empire State и показатели розничной торговли в США выглядят сильными. Также в существенно большую сторону была пересмотрена предварительная оценка оборота розничной торговли за предыдущий месяц. Для участников рынка представленная статистика послужила поводом ожидать более высоких показателей роста ВВП США за 2к18: в том числе ФРБ Атланты заметно улучшил свой прогноз на этот период. В то же время вмененная инфляция продолжила снижаться: 2-летний показатель опустился до 1,66%, за день снизившись на 9 бп. Сегодня в центре внимания рынка — выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым отчетом по монетарной политике. На данный момент участники рынка закладывают еще два повышения ставки ФРС по федеральным фондам в этом году, и основной вопрос заключается в том, готов ли Федрезерв признать факт негативного влияния свой жесткой монетарной политики на экономики развивающихся стран и смягчить риторику.
Несмотря на рост доходностей UST, индекс доллара вчера снизился на 0,2. В понедельник утром валюты развивающихся стран показывали тенденцию к росту, но это продлилось недолго. В результате по итогам дня их сводный индекс вырос только примерно на 0,1%, при этом большинство азиатских валют закрылось в минусе. Южноафриканский ранд и мексиканское песо укрепились на 0,4%. На российском валютном рынке торговая активность была невысокой: оборот в паре доллар/рубль на МосБирже составил всего 2,4 млрд долл. Утром рубль укрепился к доллару, частично отыграв потери, понесенные в пятницу вечером, но к концу сессии растерял часть набранного роста. При этом коррекция в нефти практически не оказала влияние на динамику нашего рынка. Цена нефти Brent снизилась примерно на 4,5% (до 71,8 долл. /барр.) на опасениях, связанных с ростом предложения на рынке — по некоторым данным, Ливия планирует восстановить объем добычи нефти, в то время как в Саудовской Аравии в ближайшие месяцы добыча достигнет рекордных уровней. Между тем трейдеров, возможно, несколько разочаровало отсутствие «громких» новостей с саммита президентов США и России в Хельсинки. По итогам дня рубль укрепился к доллару на 0,2%, закрывшись на отметке 62,32.