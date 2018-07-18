Проход отметки 2290 п по индексу МосБиржи усилит продажи по широкому рынку

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом после оптимистичной оценки экономики главой ФРС Джерома Пауэлла и восстановления технологических акций.

Глава американского регулятора в докладе банковскому комитету Сената выразил мнение о том, что экономика США может продолжить рост и на его фоне правильным будет решение продолжать постепенно повышать ставку по федеральным фондам.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,40%, закрывшись на отметке 2809,55 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,22%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,63% обновив исторический максимум. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт до 2,86%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,39%, закрывшись на отметке $71,58 после публикации данных о запасах сырой нефти от Американского института нефти, которые показали недельный рост на 629 тысяч баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $71,5 и $70,20, сопротивления расположены на $73 и $75.

Однако, несмотря на стремительное падение цен на «черное золото», эксперты Goldman Sachs считают, что Brent до конца года продолжит торговаться в диапазоне $70 — $80 за баррель, испытывая высокую волатильность.

Сегодня рынки будут ждать основной статистики по коммерческим запасам нефти от Минэнерго США, которая в большинстве случаев сильно расходится с данными от API.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1%, закрывшись на отметке 2310,92 п. На данный момент основная поддержка в индикаторе находится на уровне 2300-2290 пунктов, проход которого может снова вернуть продажи по широкому рынку. Сопротивления расположены на 2327 п. и 2345 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находятся на отметках 116000 п. и 114000, сопротивления расположены на 118000 и 120000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,6 снизившись на 0,43% по отношению к доллару США.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,85 и 63,40, поддержки расположены на 62,10 и 61,60.