В первой половине дня ожидается рост индекса МосБиржи и укрепление рубля

До старта торгов на основной российской площадке складывается неоднозначный внешний фон. Основные азиатские фондовые индексы разнонаправлены: японский Nikkei 225 прибавляет 0,74%, а китайский CSI300 теряет 1,15%. Фьючерс на американский S&P500 поднимается на 0,01%.

США положительное влияние на рынок продолжает оказывать сезон корпоративных отчётов. Последнюю сессию точкой роста был банковский сектор благодаря снижению налогов и росту кредитования.

Сегодня в 16:15 (мск) выйдут данные по динамике промпроизводства США за июнь, ожидается +0,6% г/г.

МВФ обновил свои прогнозы ВВП на 2018 и 2019 годы. По российской экономике — по сравнению с апрельскими оценками вновь без изменений, несмотря на ещё более дорогую нефть: в 2018 году ВВП прибавит 1,7%, в 2019 году — 1,5%. Глобальная экономика будет расти на 3,9% ежегодно, без изменений. Заметно ухудшены прогнозы по еврозоне (в Германии и Франции — из-за деловой активности, Италии — политической нестабильности): в 2018 году ВВП прибавит 2,2% (-0,2 п.п.), в 2019 году рост составит 1,9% (-0,1 п.п.). Экономика США (+2,9%; +2,7%) и Китая (+6,6%; +6,4%) — без изменений. Темпы роста мировой торговли замедлятся из-за протекционизма: в 2018 году рост составит 4,8% (-0,3 п.п.), а в 2019 году — 4,5% (-0,2 п.п.).

Итоги ключевого события для России последних недель — встречи Трампа и Путина, несмотря на крайне скудную информацию, скорее, позитивны для рынка. Как минимум снизился риск новых санкций из-за обвинений во вмешательстве в американские выборы.

Ближние фьючерсы на нефть демонстрируют околонулевую динамику. Баррель Brent стоит $72, а баррель Light — $67. Котировки отыграли падением заявление Минфина США о необходимости длительного срока перехода с иранской нефти из-за санкций в целях недопущения нефтяного кризиса. Рынок ждёт данных по запасам в США от EIA и API.

Неоднозначный внешний фон нивелируют спрос на акции перед дивидендами и снижение геополитических рисков. В первой половине дня ожидается рост индекса МосБиржи. Рубль может умеренно укрепиться.