Утром ожидается снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендных отсечек 

Перед открытием торгов на Московской бирже внешний фон для отечественного рынка выглядит позитивным. Азия торгуется в устойчивом плюсе: японский Nikkei 225 подрастает на 0,67%, китайский CSI300 прибавляет 0,51%. Фьючерс на американский S&P500 поднимается на 0,04%.
Вчерашнее выступление главы ФРС США Пауэлла и последние оценки МВФ снизили опасения игроков рынка относительно негативного эффекта торговых войн на американскую, китайскую и глобальную экономику.
Сегодня в 12:00 (мск) выйдут данные по потребинфляции в еврозоне за июнь, ожидается +2% г/г. Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь выйдет в 11:30 (мск), ожидается +2,6% г/г. По РФ в 16:00 (мск) ожидается большой блок статистики от Росстата по реальной зарплате, уровню безработицы, розничным продажам и т.п.
Фьючерсы на основные сорта нефти снижаются в пределах 0,6%. Баррель Brent стоит $71,8, а баррель Light — $66,8. Из отчёта Американского института нефти следует, что запасы нефти в США за неделю увеличились на 629 тыс. баррелей. Рынок ждёт официальных данных по запасам и добыче в США от EIA в 17:30 (мск).
Сегодня в фокусе дивидендные отсечки по тяжеловесным бумагам («Газпром», «Сургутнефтегаз», АФК «Система») после прохождения пика дивидендного сезона в РФ. Вес бумаг в структуре индекса превышает 10% и, таким образом, падение после отсечки окажет существенное влияние на бенчмарк. На валютном рынке поддержку рублю окажет аукцион ОФЗ Минфина и приближающийся пик налогового периода (30 июля НДПИ).
В первой половине дня из-за дивотсечек ожидается умеренное снижение котировок индекса МосБиржи несмотря на позитивный внешний фон. Вечером фьючерс прибавил 0,15%. Рубль может умеренно укрепиться к доллару США.