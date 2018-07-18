Ещё
Утром ожидается снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендных отсечек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утром ожидается снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендных отсечек 

Прайм 1 час назад
Перед открытием торгов на Московской бирже внешний фон для отечественного рынка выглядит позитивным. Азия торгуется в устойчивом плюсе: японский Nikkei 225 подрастает на 0,67%, китайский CSI300 прибавляет 0,51%. Фьючерс на американский S&P500 поднимается на 0,04%.
Вчерашнее выступление главы ФРС США Пауэлла и последние оценки МВФ снизили опасения игроков рынка относительно негативного эффекта торговых войн на американскую, китайскую и глобальную экономику.
Сегодня в 12:00 (мск) выйдут данные по потребинфляции в еврозоне за июнь, ожидается +2% г/г. Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь выйдет в 11:30 (мск), ожидается +2,6% г/г. По РФ в 16:00 (мск) ожидается большой блок статистики от Росстата по реальной зарплате, уровню безработицы, розничным продажам и т.п.
Фьючерсы на основные сорта нефти снижаются в пределах 0,6%. Баррель Brent стоит $71,8, а баррель Light — $66,8. Из отчёта Американского института нефти следует, что запасы нефти в США за неделю увеличились на 629 тыс. баррелей. Рынок ждёт официальных данных по запасам и добыче в США от EIA в 17:30 (мск).
Сегодня в фокусе дивидендные отсечки по тяжеловесным бумагам («Газпром», «Сургутнефтегаз», АФК «Система») после прохождения пика дивидендного сезона в РФ. Вес бумаг в структуре индекса превышает 10% и, таким образом, падение после отсечки окажет существенное влияние на бенчмарк. На валютном рынке поддержку рублю окажет аукцион ОФЗ Минфина и приближающийся пик налогового периода (30 июля НДПИ).
В первой половине дня из-за дивотсечек ожидается умеренное снижение котировок индекса МосБиржи несмотря на позитивный внешний фон. Вечером фьючерс прибавил 0,15%. Рубль может умеренно укрепиться к доллару США.
Прайм: последние новости
Шефчович предложил провести новую встречу РФ, Украины и ЕК по транзиту газа в Брюсселе Рубль снижался днем к доллару и евро на нефти по $72 США планируют расследование по импорту урана, по итогам которого могут ввести пошлины
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии224
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе92
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России576
Финалистку Missis World Russia забили молотком
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение