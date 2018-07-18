Утром ожидается снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендных отсечек

В первой половине дня из-за дивотсечек ожидается умеренное снижение котировок индекса МосБиржи несмотря на позитивный внешний фон. Вечером фьючерс прибавил 0,15%. Рубль может умеренно укрепиться к доллару США.

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