Росстат зафиксировал замедление инфляции

Инфляция в России с 10 по 16 июля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1,1%, куры — на 1%, вареная колбаса — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%.

Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, сахар-песок и гречневая крупа — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,7%: белокочанная капуста стала дешевле на 7,8%, помидоры — на 7,1%, огурцы — на 3,4%. В то же время цены на морковь выросли на 1,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.