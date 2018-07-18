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Росстат зафиксировал замедление инфляции
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Росстат зафиксировал замедление инфляции 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России с 10 по 16 июля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1,1%, куры — на 1%, вареная колбаса — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%.
Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, сахар-песок и гречневая крупа — на 0,2%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,7%: белокочанная капуста стала дешевле на 7,8%, помидоры — на 7,1%, огурцы — на 3,4%. В то же время цены на морковь выросли на 1,2%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в следующем году превысит целевой уровень в 4% из-за повышения НДС.
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