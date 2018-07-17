Украина предложила России газовую скидку

Украина расщедрилась и предложила России газовую скидку

Украинский "Нафтогаз" готов пойти на уступки российскому "Газпрому" . Если Москва откажется от строительства газопровода "Северный поток-2", ей дадут скидку на транзит.

Неожиданное предложение "Нафтогаз" сопроводил несколькими условиями. Кроме отказа от "Северного потока", "Газпром" должен гарантировать, что украинские транзитные мощности будут полностью загружены. Тогда в новом договоре, который заключат стороны после 2019 года, ставка на транзит будет на 20% ниже, чем обозначенная в нынешнем контракте.

"Этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", — написал в соцсети Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко уверяет, что два спора уже были урегулированы в Стокгольском арбитраже — однако "Газпром", по его словам, не выполняет эти решения. То есть, не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит ей 2,6 миллиарда компенсации. Напомним, что это решение международного суда в "Газпроме" назвали политизированным и подали апелляцию.