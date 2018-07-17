Украина предложила России газовую скидку

Украинский "Нафтогаз" готов пойти на уступки российскому "Газпрому". Если Москва откажется от строительства газопровода "Северный поток-2", ей дадут скидку на транзит.
Неожиданное предложение "Нафтогаз" сопроводил несколькими условиями. Кроме отказа от "Северного потока", "Газпром" должен гарантировать, что украинские транзитные мощности будут полностью загружены. Тогда в новом договоре, который заключат стороны после 2019 года, ставка на транзит будет на 20% ниже, чем обозначенная в нынешнем контракте.
"Этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", — написал в соцсети Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Владимир Путин 16 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Россия готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной. Но в том случае, если спор "Нафтогаза" и "Газпрома" будет урегулирован в Стокгольмском суде.
Витренко уверяет, что два спора уже были урегулированы в Стокгольском арбитраже — однако "Газпром", по его словам, не выполняет эти решения. То есть, не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит ей 2,6 миллиарда компенсации. Напомним, что это решение международного суда в "Газпроме" назвали политизированным и подали апелляцию.