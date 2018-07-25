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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: dp.ru
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,61% и составил 2264,44 пункта.
Индекс РТС просел на 1,26%, до 1129,36 пункта.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,91%, до $74,11 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 60,25 коп., до 73,52 руб., курс доллара уменьшился на 27,22 коп., до 62,92 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 42,08 коп., составив 67,69 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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