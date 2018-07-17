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Экономисты сомневаются в эффективности санкций против России
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Экономисты сомневаются в эффективности санкций против России 

ИноСМИ 47 минут назад
Фото: ИноСМИ
Чем дольше остаются в силе антироссийские санкции и принятые Москвой контрмеры, тем чаще возникает вопрос об их шансах на успех и целесообразности, пишет немецкий «Виртшафтсвохе» (16.07). При всем понимании того, что необходим политический сигнал, направленный против нарушающей международное право политики России, с экономической точки зрения эффективность введенных против нее санкций кажется ограниченной. После рецессии 2015-2016 года российская экономика выросла в 2017 году на 1,5%, а в текущем году экономисты прогнозируют рост на 1,7%.
Крайне скептически настроены и представители деловых кругов: согласно опросу, проведенному Федеральным объединением немецких экономистов и инженеров по организации производства (bdvb) специально для «Виртшафтсвохе», 61% участвовавших в опросе 370 экономистов выступили за отмену антироссийских санкций или по крайней мере за их ослабление. Только 33% специалистов полагают, что ограничения следует оставить в силе.
В целом лишь 48% экономистов рассматривают экономические санкции как инструмент, позволяющий добиться от других государств изменения политического курса в желаемую сторону, а 43% придерживаются полярного мнения.
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